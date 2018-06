Lavoratori trasferiti da Amaro a Milano i sindacati firmano l'accordo con Stroili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LAVOROAMARO Dopo «una trattativa delicata e dall'esito non scontato», il 18 giugno Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil della provincia di Udine «assieme alla maggioranza delle Rsu di stabilimento» hanno sottoscritto un accordo con la direzione di Stroili per gestire il trasferimento delle lavoratrici e dei lavoratori di interi uffici della sede da Amaro a Milano. La trattativa, avviata già da aprile, «nasce - rilevano i sindacati in una nota, firmata da Ingrid Peres (Filcams), Diego Santellani (Fisascat) e Andrea Sappa (Uiltucs) -...