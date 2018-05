Lavoratori ex Self, appello a Fedriga

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Un appello al presidente della Regione Massimiliano Fedriga affinché intervenga a favore di un adecina di lavoratori dell'ex Self srl di Udine (cessata) per definire «almeno, condizioni dignitose di disimpegno dei lavoratori stessi», viene rivolto dal segretario provinciale della Cisal, Raffaella Palmisciano.«L'utilizzo surrettizio delle norme sul lavoro da parte della ditta Brico Max Italia srl, società rilevante - denuncia la sindacalista - sta provocando la perdita di dieci posti di lavoro a causa del trasferimento degli stessi in...