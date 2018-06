Laureati e lavoro i dati fra luci e ombre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RAPPORTOUDINE Luci e ombre dai risultati dell'indagine Almalaurea 2018 sui laureati usciti dall'ateneo friulano. Se aumenta il tasso di occupazione per i laureati magistrali, diminuisce però la quota di quanti, fra loro, trovano un posto a tempo indeterminato, ad un anno dalla laurea (poi le cose migliorano). Inoltre, resta alto il divario dei compensi fra maschi e femmine. Ad un anno dal titolo di secondo livello, secondo i dati emersi dall'indagine, se gli uomini guadagnano in media 1.303 euro, le donne in media prendono 1.041 euro....