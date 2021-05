Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL COLPOUDINE Ladri acrobati in azione nella notte tra mercoledì e giovedì a Tavagnacco, presso il negozio della Sportler in via Nazionale. Ingente il bottino, stimato in circa 30 mila euro, tra orologi, computer, zaini, altimetri e barometri. Secondo quanto ricostruito i malviventi si sono arrampicati sulla copertura per circa tre metri, poi si sono calati con una corda da una finestra sul tetto dell'edificio commerciale e una volta dentro...