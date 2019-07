Ladre incinte in fuga: arrestate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Non sono sfuggite all'arresto della Polizia due ladre incinte che, sorprese a compiere un furto in abitazione, hanno tentato di darsi alla fuga. Una delle due anche scavalcando con agilità una serie di cancelli. Si tratta di due donne croate di etnia rom, residenti in Croazia, senza fissa dimora in Italia, di 32 e 34 anni. È successo nel primo pomeriggio di giovedì 4 luglio a Udine, nel centro cittadino. Mancavano pochi minuti alle 14 quando una coppia di residenti, rientrando a casa, sorprendeva due donne uscire dalla stessa,...