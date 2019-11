La violenza economica sotto la lente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVAUDINE La violenza economica e la difficile libertà delle donne sarà al centro oggi di un convegno organizzato dall'Università di Udine in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne (il 25 novembre) dalle 17 alle 19.30 nell'aula 3 Marzio Strassoldo del Polo economico giuridico di via Tomadini 30, a Udine.A suggellare l'evento vi sarà la consegna del premio che, ormai da 5 anni, viene dedicato nel mese di novembre alla memoria di Silvia Gobbato, praticante avvocata, laureatasi...