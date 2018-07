CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VICENDAUDINE Tutto è partito da una raccolta di firme in città e nei comuni dell'Unione territoriale Friuli Centrale. Così, la consigliera comunale M5S di Udine, Rosaria Capozzi, «su richiesta di alcuni cittadini che hanno avviato» la petizione, «con 300 firme», ha deciso di presentare una mozione in consiglio. Un testo, spiega, che, in attesa dell'annunciata e più volte garantita modifica del Decreto legge 73/2017 Lorenzin tramite legge nazionale su cui in Parlamento si starebbe già lavorando «non entra nel merito della bontà...