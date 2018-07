CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VICENDAUDINE Sarebbero due fratelli marocchini, due uomini di 31 e 27 anni, i responsabili dell'aggressione sfociata in un accoltellamento sabato notte in pieno centro a Udine. La Polizia di Stato è risalita a loro in meno di ventiquattrore. Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Udine, diretta dal Vice Questore aggiunto Massimiliano Ortolan, li hanno rintracciati nel tardo pomeriggio di domenica e li hanno sottoposti a fermo per tentato omicidio. Il maggiore era già noto e destinatario di un ordine di espulsione del...