CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VICENDAUDINE I grillini tornano a sollevare il caso molluschi per la laguna friulana.«La scorsa settimana sono state emesse tre ordinanze dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria della Bassa Friulana che sospendono la raccolta di molluschi bivalvi in altrettante zone della Laguna e della Costa, a seguito del ritrovamento di salmonella nelle cozze e nelle vongole veraci». Lo rende noto il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Cristian Sergo. Ma, sostiene, «tutti tacciono». «Ribadiamo come, sempre che laddove gli operatori del...