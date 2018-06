CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VICENDAUDINE Gli oltre 900 vigili urbani effettivi del Friuli Venezia Giulia avranno presto una nuova norma di riferimento per il loro ruolo e i loro compiti. Nelle more si procederà «al ripristino della legge regionale sulla sicurezza del 2009 che, pur avendo prodotto ottimi risultati, è stata smontata pezzo per pezzo negli ultimi anni». Così ieri l'assessore alle Autonomie locali e Sicurezza, Pierpaolo Roberti, incontrando ad Aiello i responsabili della Polizia locale di tutta la regione.«Questo è un corpo di Polizia come gli altri...