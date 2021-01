LA VICENDA

UDINE Dopo undici ore di confronto serrato è arrivato il (sofferto) via libera dei sindacati (ma non della Cgil) all'accordo sulle risorse aggiuntive regionali 2020 per l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Le sigle che hanno sottoscritto sul filo di lana l'intesa (Cisl Fp, Uil Fpl, Fsi Usae e Fials) assieme al segretario delle Rsu Massimo Vidotto assicurano che la sottoscrizione dell'accordo, pur «parziale rispetto alle necessità», è stata cruciale per evitare di perdere 1,5 milioni che dal primo gennaio, in assenza di un documento condiviso, sarebbero rientrati nelle casse regionali. I sottoscrittori, inoltre, sottolineano di essere riusciti ad ottenere che l'Azienda recuperasse 3 milioni, quasi metà dei quali sarà destinata al bonus covid per la seconda ondata. Per contro, la Cgil, che non ha firmato, rileva come ancora non sia chiaro «a quante persone pagheranno le indennità e quante resteranno fuori».

L'ACCORDO

Il nodo principe, che ha portato ad una firma al fotofinish, è quello della scarsità di risorse, a fronte di un aumento delle ore lavorate (causa pandemia) «molto importante», come hanno rilevato in una nota Giuseppe Pennino (Cisl Fp), Stefano Bressan (Uil Fpl), Adamo Bonazzi (Fsi Usae) e Francesco Telaro (Fials). Da qui una trattativa risultata «molto impegnativa», che si è trascinata «al limite dei tempi utili», per colpa della «coperta sempre più corta. «Dopo 11 ore di confronto ininterrotto è stato firmato l'accordo sulle risorse aggiuntive regionali 2020 di AsuFc con cui oltre a salvare l'intero ammontare delle Rar destinate alla AsuFc, che in mancanza di accordo avrebbe comportato la perdita di oltre 1,5 milioni che sarebbe rientrato con il primo gennaio 2021 nelle casse della Regione, grazie alla interminabile trattativa abbiamo ottenuto che l'azienda recuperasse risorse fresche per un ammontare di oltre 3 milioni, di cui circa la metà è destinata a riconoscere l'impegno dei lavoratori nella seconda ondata covid», scrivono in una nota congiunta. L'intesa è stata raggiunta «limitatamente alle Rar, cercando di distribuire in maniera equa le limitate risorse disponibili», ma, aggiungono i sindacati, «l'impegno della direzione è quello di reperire ulteriori risorse da altri istituti, che verranno ricontrattate nel mese di gennaio». I firmatari stigmatizzano la mancata firma della Cgil: «Mal si comprende la scelta della Cgil Fp di non sottoscrivere l'accordo stante il contributo che la medesima organizzazione ha dato alla stesura del testo e alle sue richieste accettate dalla controparte».

LA CGIL

«Abbiamo deciso di non firmare perché riteniamo che ci siano altre figure impegnate in questa seconda ondata che con questi soldi non è stato possibile coprire: penso ai distretti e al territorio oltre agli ospedali covid free che si stanno sobbarcando di maggior lavoro anche a causa della pandemia. I fondi sono stati racimolati dalla direzione. La Regione non ha messo altri soldi come avevamo chiesto: ci ha risposto che non c'era la disponibilità, almeno finché non arriveranno altre risorse dallo Stato. A nostro avviso, invece, c'era la possibilità anche per la Regione di scavare dei fondi freschi», dice Andrea Traunero (Cgil Fp). Se la Cgil non ha sottoscritto, aggiunge, è perché «non ci è stato chiaro a quante persone pagheranno l'indennità per la seconda ondata e quanti ne rimarranno fuori. Non ci è ben chiaro l'accordo che hanno sottoscritto». Ma, assicura, «nessuna rottura dell'unità sindacale. Noi non abbiamo firmato, ma non diciamo nulla a chi ha sottoscritto l'intesa. Le trattative si possono chiudere anche così. Invieremo una nota per chiarire la nostra posizione».

LA DIREZIONE

«Come Azienda siamo andati incontro alle richieste arrivate da tutti i sindacati. Se non ricordo male, c'era anche la Cgil a fare quella proposta, arrivata da tutti quanti», dice il direttore generale Massimo Braganti. «Abbiamo cercato di recuperare la maggior quantità di risorse possibili in aggiunta a quelle regionali. Ma purtroppo abbiamo dei vincoli, non abbiamo fondi illimitati. La seconda ondata ancora non si è conclusa e non investe solo l'AsuFc ma è nazionale. Confidiamo che possano arrivare ulteriori risorse dallo Stato visto che nella stessa situazione non c'è solo Udine». Braganti si dice dispiaciuto di essere «arrivato all'ultimo giorno. Ma avevamo anche l'accordo con la dirigenza medica, con la dirigenza sanitaria e professionale. E anche questi sono stati conclusi. Il primo che abbiamo affrontato è stato quello del comparto, ma per una serie di complessità ha richiesto 11 ore di trattativa. Ritengo, però, possa essere di soddisfazione aver trovato anche risorse aggiuntive per poter riconoscere il bonus covid a tutti quelli che si stanno impegnando». Quanti riceveranno l'indennità per la seconda ondata, dice, è presto per dirlo, visto che «il mese è finito solo ieri e noi abbiamo 2 mesi di differenza fra l'effettivo impegno e il conteggio. A febbraio avremo il punto della situazione».

