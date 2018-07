CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VICENDAUDINE (Al.Pi.) Via Mercatovecchio sarà riaperta alle auto dal primo agosto al 31 gennaio 2019. Ieri la giunta ha approvato la delibera presentata dall'assessore Loris Michelini che ridisegna, almeno momentaneamente, una parte della Ztl. Con la sospensione dei varchi elettronici, i veicoli potranno nuovamente accedere al centro da via Manin e svoltare su via Vittorio Veneto o risalire via Mercatovecchio per uscire in via Gemona, o, in piazzetta San Cristoforo. Via Mercatovecchio per le auto sarà percorribile solo in un senso di...