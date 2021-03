LA VICENDA

SAN STINO Per una giornata intera i cantieri attivi nel tratto dell'A4 che va da San Stino a Latisana, dove si sta realizzando al terza corsia, sono stati oggetto di ispezioni mirate sotto il coordinamento tecnico-operativo della Direzione investigativa antimafia. Una task force composta da una cinquantina di addetti - fra agenti della polstrada e della polizia di Stato, carabinieri, finanzieri e personale dell'ispettorato del Lavoro - con il compito di prevenire potenziali situazioni a rischio di eventuali condizionamenti della criminalità organizzata negli appalti pubblici. Da quanto emerso sono state quattro le aree in cui la squadra interforze ha eseguito altrettanti accessi acquisendo documenti di ogni tipo utili e verificare l'applicazione fedele dei contratti di lavoro, il rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, l'idoneità delle macchine operatici impiegate nelle opere di sbancamento necessarie all'allargamento della carreggiata, la regolarità dei guardrail in via di installazione. In totale una novantina gli operai che figurano a libro paga delle aziende interessate, poco più di metà quelli trovati in turno e dei quali è stata vagliata la singola posizione con rispettiva qualifica e mansione e relativo inquadramento. Ispezionati anche una quarantina di mezzi utilizzati quotidianamente all'interno dei cantieri e per il trasporto di materiali e lavoratori.

Il blitz non è passato inosservato anche perché l'A4 è uno degli assi viari più trafficati anche in questo periodo contrassegnato dalla diminuzione del traffico commerciale e privato per le restrizioni dovute al Covid. E proprio la fase di perdurante crisi sociale ed economica potrebbe scatenare gli appetiti dei clan, che da sempre vedono nella costruzioni di grandi infrastrutture uno dei fronti da aggredire per infiltrarsi e drenare denaro pubblico. Va sottolineato però che l'attività ispettiva di cui diamo conto si inserisce in quelle programmate da tempo e che vengono affidate appunto al Gruppo interforze, costituito presso la Prefettura di Venezi. Tutto il materiale raccolto sarà ora oggetto di approfondimenti investigativi e solo neo prossimi giorni si potrà sapere se siano o meno emerse criticità tali da far suonare qualche campanello d'allarme.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA