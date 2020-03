LA VICENDA

REMANZACCO Si allarga il contagio a Remanzacco e colpisce, loro malgrado, anche il sindaco attuale e l'ex primo cittadino. «Se dobbiamo fare le cose, a Remanzacco, le facciamo fino in fondo», ci scherza su per sdrammatizzare un po' l'ex sindaco (e componente della maggioranza) Dario Angeli, che cerca così di stemperare l'atmosfera. Dopo i test eseguiti sulle oltre venti persone - fra amministratori e dipendenti comunali - che si erano già messe in autoquarantena dopo gli incontri e i contatti avuti con un assessore (a sua volta contagiato dalla moglie, che aveva partecipato ad un convegno a palazzo Garzolini di Toppo Wassermann a Udine), infatti, anche Angeli è risultato positivo al coronavirus. E a poche ore di distanza è arrivata una notizia analoga anche per la sindaca Daniela Briz, già in quarantena come Angeli. A darne conferma è stata lei stessa, con un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune, in cui agli esiti dei tamponi «la maggior parte di noi è risultata negativa. Solo alcuni sono risultati positivi e tra questi c'è anche il sindaco». È scattata la sanificazione degli uffici comunali, che riapriranno il 9 marzo, quando scadrà anche la quarantena per alcuni amministratori. «Ragiono e me ne faccio una ragione - commenta Briz -. La notizia è arrivata stanotte (ieri ndr) e stamattina mi sono attivata. Ho ricevuto tantissimi messaggi di solidarietà, via Whatsapp e sul telefono». Di sicuro il libro (la versione rieditata de Le mie prigioni) proposto da Angeli a ricordo di questa disavventura, aggiunge, per sdrammatizzare, «si arricchirà di nuove pagine e nuovi capitoli». Sarebbero quattro le persone risultate positive al test, fra giunta e maggioranza, «ma il numero dei negativi rispetto ai positivi è maggiore. Confidiamo nella guarigione e che questo rimanga solo un ricordo». A lasciare sollevato anche Angeli è il fatto che i suoi familiari «sono risultati tutti negativi al tampone. Ho adottato tutte le misure di prevenzione consigliate. Dormo in una stanza separata, se i miei cari vengono qui indosso la mascherina... Continuo a fare la mia vita. Ho solo poche linee di febbre, un po' di tosse e raffreddore. Dovrò restare a casa fino al 15 per fare un tampone di verifica. C'è tanta solidarietà: ci sono persone che mi hanno detto se vuoi, ti porto da mangiare». Fra le persone contagiate ci sarebbe anche un secondo assessore.

AZIENDA

In serata l'Azienda sanitaria Friuli centrale ha emesso una nota. L'AsuFc ha fatto sapere che un funzionario, uno dei componenti della direzione aziendale, il coordinatore dei servizi sociosanitari, è risultato positivo al test sul coronavirus, «presumibilmente in conseguenza del focolaio di Remanzacco per il quale la prevenzione sta svolgendo tutte le indagini ed azioni necessarie e conseguenti sui possibili contatti». In seguito a ciò, ha fatto sapere l'Azienda, si sono messi in autoisolamento in ospedale a Udine il direttore generale Massimo Braganti e la direttrice sanitaria Laura Regattin. Come fa sapere l'Azienda, «anche il direttore amministrativo Alessandro Faldon è in isolamento a casa» per la stessa ragione. «Voglio rassicurare i dipendenti e cittadini e stemperare la tensione - ha detto Braganti -, facendo presente che comunque tutti gli altri componenti della direzione, il cui tampone è negativo, da oggi sono in autoisolamento, come da indicazioni dell'Iss per il tramite del dipartimento di prevenzione, ma anche che ciascuno di noi rimane in ogni caso operativo, nel rispetto delle regole dell'isolamento, al fine di dare garanzia di continuità presso l'Azienda».

