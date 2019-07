CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VICENDAPALMANOVA Il vicegovernatore Riccardo Riccardi smentisce recisamente una notizia che ieri si era diffusa rapidamente sui social network e via web.«È completamente priva di fondamento la fake news relativa a una presunta esplosione di una batteria di tablet installato su un'ambulanza in servizio a Palmanova. Chi ha diffuso queste storture dovrà assumersi la responsabilità delle sue azioni. Mai nascondere la verità e avere paura di ciò che non funziona, ma raccontare la non verità è inaccettabile. Si tratta di atti...