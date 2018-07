CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VICENDACIVIDALE La violenta grandinata che si è abbattuta domenica 8 luglio sul Collio e su diversi Comuni dell'Isontino, della Bassa friulana e del Veneto orientale ha provocato seri danni al comparto vitivinicolo e frutticolo tanto che si stima avrà gravi ricadute sui raccolti e sulla vendemmia 2018 con inevitabile conseguenze economiche negative per le aziende produttrici.Non è la prima volta che l'istituto bancario che ha il suo quartier generale nella città ducale si muove per venire in aiuto delle imprese nel caso di calamità e...