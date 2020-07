IL CASO

FORNI DI SOTTO La terra trema in Friuli e torna la paura in montagna, a oltre quarant'anni dal sisma del 1976 che seminò morte e terrore. Non era ancora nato, allora, il sindaco di Forni di Sotto, il piccolo paese carnico nell'area dell'epicentro della scossa di ieri, con Tramonti di Sopra e Claut nel Pordenonese. «Nel 76 non ero ancora venuto al mondo, sono dell'82 - dice Claudio Coradazzi -, ma è come se lo ricordassi, il terremoto, per quanto me ne hanno parlato tutti. Resta nel sangue, la paura, anche se non l'hai vissuta». Ieri, al momento del sommovimento tellurico di 3,7 di magnitudo, il sindaco di Forni di Sotto, che oggi conta meno di seicento abitanti («Con Forni di Sopra arriviamo a 1600-1700 residenti») era all'interno di un fabbricato. «Sinceramente, all'inizio, l'ho presa per una vibrazione dovuta al passaggio di un mezzo pesante. Subito dopo, però, mi sono reso conto che non era così. Si è sentita abbastanza, la scossa. Qualcuno è sceso in strada, ma niente di che. Forse perché, quassù, siamo un pochettino abituati. Per fortuna non ci sono proprio stati danni, il terremoto è stato di intensità abbastanza alta, ma di breve durata, con delle piccole scosse successive». Anche l'anno scorso, d'estate, c'era stata qualche scossa. «Ma succede sempre. La zona, come tutto il Friuli e tutta la Carnia, è ad alta probabilità di eventi sismici», dice Coradazzi. L'ex sindaco di Forni di Sotto Marco Lenna, che oggi regge il timone della vicina amministrazione di Forni di Sopra, era in ufficio a Tolmezzo al momento della scossa, ma è stato subito chiamato. «Sono stato allertato dalla mia squadra di protezione civile, che ha avvertito una scossa forte. La gente è uscita dagli edifici. Subito, la squadra ha fatto il giro di ricognizione di Forni di Sopra. Per fortuna, non ci sono stati danni, ma la paura resta sempre. Ogni tanto, l'Orcolat si fa sentire. Nel 76 questa fu un'area interessata marginalmente, ma quella paura resta impressa tutta la vita. La gente è scesa in strada, anche perché si è sentito un forte boato, che è riecheggiato per le montagne. Anche la scorsa estate nella stessa zona c'era stata una scossa analoga», dice Lenna.

LA PROTEZIONE CIVILE

L'epicentro è stato localizzato nell'area fra Tramonti di Sopra, Claut e Forni di Sotto. La terra ha tremato alle 14.06, come hanno certificato i sismografi del Centro di ricerche sismologiche-Ogs. Come ha spiegato in una nota il direttore centrale della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia Amedeo Aristei, la profondità registrata dagli strumenti è stata di circa 11 chilometri. «Nei giorni precedenti, nell'area interessata al terremoto, la rete sismometrica regionale non ha localizzato alcun evento di natura sismica. La scossa delle 14.06, la più potente, è stata seguita da tre repliche, la maggiore delle quali di magnitudo 1.2». L'area individuata, come ha spiegato la Protezione civile, «è caratterizzata da moderata sismicità, che tende a manifestarsi con sciami sismici, ovvero con eventi di magnitudo simile per intervalli di tempo variabili da poche ore a qualche settimana», si legge nella nota. Come da prassi, un minuto dopo la scossa, il sistema ha spedito «le mail di notifica a tutti i soggetti del Sistema regionale integrato di protezione e agli organi di informazione». La centrale unica di risposta Nue 112 e la Sala operativa regionale della Protezione civile a Palmanova «hanno risposto a diverse richieste di informazioni ma non sono state ricevute segnalazioni di danni a persone o a cose». Inoltre, si legge nella nota, la sala operativa «non ha ricevuto informazioni di danni da parte dei Comuni e dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco di Udine e Pordenone».

