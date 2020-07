LA STORIA

UDINE Seguire la propria passione anche se, agli occhi degli altri, non è considerata la più adatta. Donne e motori, gioie e dolori recita un antico proverbio ma Anna Pellegrina, ventenne di Tarvisio, proprio non ne ha voluto sapere: il suo sogno era sporcarsi le mani e diventare meccanico e sta facendo di tutto perché la cosa diventi realtà. Al suo fianco, a supportarla, papà Lucio che non fa il meccanico ma che anche lui è un vero appassionato di motori. Lucio porta Anna in garage fin da piccola e, senza saperlo, incomincia così a trasmetterle l'amore per le auto. Lei lo osserva attentamente e giorno dopo giorno inizia ad arderle dentro una passione così forte che le farà scegliere di frequentare il corso di riparatore veicoli a motore all'Enaip di Pasian di Prato. «Il 29 giugno ho fatto l'esame del quarto anno con una tesina sul controllo generico del veicolo, in pratica da quando il mezzo arriva in officina fino a quando esce e ho preso 85, superando anche il mio obiettivo che era 80. È stata davvero una grande soddisfazione non solo per il risultato ma anche per i miei genitori».

Immagino non sia stato facile dire, soprattutto alla mamma, da grande voglio fare il meccanico.

«Il papà era ovviamente più contento. La mamma ovviamente sapeva di questa mia passione, ma non si aspettava certo che finite le medie scegliessi questo tipo di scuola. Grazie alla mia tenacia e al mio impegno, però, sono riuscita a dimostrare anche a lei quanto valgo e ora è molto orgogliosa di me».

Hai anche una sorella maggiore.

«Sì e anche lei ha la mia stessa passione. In casa giocavamo davvero poco le bambole che ci regalava soprattutto mia nonna. Le usavamo un po' ma poi tornavamo a giocare con le macchine».

Dunque nella tua infanzia ci sono state tante macchinine e poche bambole.

«Sì, anche perché sono cresciuta tra maschietti. Quando giocavo con il mio vicino di casa, avevamo sempre camion e gru tra le mani».

Non deve essere stato facile entrare in un modo scolastico in sostanza solo maschile.

«Nella mia classe ero l'unica ragazza e all'inizio mi hanno guardato in maniera un po' strana. Non immaginavano che avrebbero avuto una ragazza come compagna. In prima e seconda ho avuto alcune discussioni, ma mi sono messa d'impegno e ho fatto vedere cosa so fare. Ora miei compagni non fanno più caso a me e io non sono più argomento di dibattito».

Ti sei tolta un'altra grande soddisfazione.

«Davvero, sono contenta perché li ho convinti che anche le donne possono fare questo lavoro che non è vero sia prettamente maschile. Al mondo ci sono tante donne che fanno questa professione. Io non sono di certo l'unica».

Perché una donna dovrebbe innamorarsi di una professione considerata da maschio?

«C'è chi ha la passione per la cucina, chi per il canto, chi per il cucito. Io ho quella dei motori. Penso che molto dipenda dal mondo che hai attorno e che frequenti. Ma anche se mi sporco le mani, non mi ritengo di certo un maschiaccio. Metto la tuta solo quando c'è da metterla, quando non c'è la necessità torno a essere una donna che apprezza i tacchi, il vestirsi bene e avere le unghie curate».

Qual è il tuo sogno?

«Uno degli obiettivi sarebbe aprire qualcosa inerente agli studi, ma ho tanti altri interessi come ad esempio recitare. Mi piacerebbe poter fare un'accademia».

Anche il compagno di tua sorella fa il meccanico. Ne approfitti per rubare qualche trucco del mestiere?

«Certo, gli faccio sempre tante domande».

Nel tuo cuore, però, non ci sono solo le auto

«Ci sono i motori in generale. In attesa della patente della macchina, ho quella della moto. Ho una Kawasaki da sterrato e, in maniera amatoriale, ho fatto anche alcune gare di motocross in giro per il Friuli».

Vivere a Tarvisio e andare a scuola a Udine: Anche quello è un bell'impegno.

«Sì, ogni mattina mi sono dovuta alzare alle 5 per prendere il treno e poi arrivata a Udine, dovevo prendere la corriera per raggiungere la scuola. Il pomeriggio, se non avevo rientri, tornavo a casa verso le 15, altrimenti intorno alle 19».

Ci sono state altre ragazze che ti hanno contattata per avere consigli o suggerimenti?

«Sì è successo. Trovo sia molto positivo il fatto che l'esperienza di qualcuno possa essere da stimolo per gli altri.Se qualcuno volesse chiedermi qualcosa, può farlo tramite il mio profilo Instagram kiro_nina_165».

«Penso che le passioni non debbano essere limitate dal fatto che possano essere considerate da maschio o da femmina. Io ho sempre fatto ciò che mi piaceva e sono orgogliosa di averlo potuto fare. Sono convinta che tutti abbiano diritto di seguire un sogno, o almeno di provare a farlo».

Tiziano Gualtieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA