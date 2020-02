LA STORIA

UDINE Il Friuli conquista la Cina con una macchina mangia-plastica, che si nutre di scarti misti per creare, con un rivoluzionario sistema di stampaggio, prodotti ecosostenibili come i pallet verdi, tutti di riciclo. Dieci anni di ricerche e di test per mettere a punto Roteax-Go e altri dieci per arrivare alla sua industrializzazione. Ora il grande salto con il progetto da 80 milioni di euro investiti dall'impresa cinese Jiana di Dezhou, nella provincia di Shandong, per mettere in opera la tecnologia made in Friuli ideata dalla Plaxtech, guidata da Andrea Strizzolo, che ne è titolare assieme al figlio Matteo. Il prossimo passo è la quotazione in Borsa: «L'obiettivo è quello - ammette Andrea Strizzolo -. Oggi abbiamo tutti i numeri per ragionare in grande. La quotazione è un'idea, la fine di un percorso che vorremmo fare».

IL VERTICE

Oggi a Basaldella di Campoformido, nello stabilimento dove tutto è cominciato, l'operazione avrà il sigillo nientemeno che del ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli. Il caso ha voluto che tutto questo si inserisse in un'atmosfera surriscaldata dall'ansia innescata dall'epidemia di coronavirus. E, difatti, alla vigilia, veniva data in forse la presenza dell'ambasciatore cinese in Italia Li Junhua. «Non so se l'ambasciatore potrà essere presente - diceva ieri Andrea Strizzolo -. C'è il problema relativo al coronavirus e non credo che riesca a spostarsi da Roma. Ma è già qui un professore cinese, nominato dal governo per seguire le operazioni e potrebbe parlare lui. Sarà presente anche Wang Yinfang, rappresentante della Jiana, che si trovava già in Italia al momento dello scoppio dell'epidemia. La città di Dezhou, che ha 7 milioni di abitanti, in una provincia che ne ha 95 milioni, è a circa mille chilometri da Wuhan». In ogni caso, «non viene meno l'interlocuzione su questo grande progetto che faremo in Cina in joint venture con loro. Si parla di 80 milioni solo per il primo stabilimento. Sono previsti otto macchinari. Complessivamente, il sistema lavorerà 200mila metri cubi di plastica e 50mila tonnellate. Un intervento che poi sarà replicato in tutta la Cina». L'orgoglio maggiore è poter dire che l'impianto è totalmente made in Friuli, «interamente ideato, progettato e fatto realizzare qui, con un indotto notevole. Sono tre anni che lavoriamo con la Cina. Il macchinario che sta per partire per l'Asia lo abbiamo realizzato in due anni. È unico al mondo». Certo, con il problema dei voli bloccati da e per la Cina causa coronavirus, i tempi saranno di necessità rallentati. «Aspettiamo che si sistemino le cose prima di andare ad installare il sistema. Comporterà un leggero ritardo, ma questo non frena il progetto. Non appena la situazione si sbloccherà, ci auguriamo quanto prima, siamo pronti a far decollare il piano», spiega Strizzolo.

IL PROGETTO

Oggi, chiarisce l'imprenditore, «si riesce a recuperare circa il 10-15 per cento delle plastiche. La gran parte, infatti, è formata da materiali misti, difficili da recuperare». Un esempio classico sono le confezioni per alimenti in plastiche poliaccoppiate. «Con il nostro sistema potenzialmente si riuscirà a riutilizzare il 50 per cento delle plastiche immesse al consumo, di questa famiglia delle poliolefine», dice Strizzolo.

Una quota importante, se si pensa che «a livello mondiale si parla di 400 milioni di tonnellate di plastica, un'Italia intera di plastica, di cui il 50% sono poliolefine miste». E sono anche quelle che più spesso finiscono nella differenziata domestica. «Se svuotiamo un cassonetto - spiega - troviamo all'interno almeno il 70% di poliolefine. Oggi di fatto si recuperano facilmente le bottiglie delle bibite e i flaconi dei detersivi, il resto è difficile da recuperare». L'idea di produrre con la plastica di riciclo i pallet è stata una sfida, «perché sono sottoposti a notevoli sollecitazioni». E hanno un mercato enorme, con un volume stimato di oltre 5 miliardi di pezzi nel mondo (e dovrebbero diventare 7 nel 2025), coperti solo per il 10% dai prodotti in plastica. La Cina è un'altra scommessa vinta. «Abbiamo avuto l'opportunità di farci scoprire da questo Paese, che ha chiuso le frontiere ai rifiuti plastici che arrivano dall'estero e ha fatto norme molto severe sull'inquinamento». Dopo le prime due fasi di ricerca e sviluppo e di industrializzazione, per Roteax-Go scatta «quella più affascinante per riuscire a dare alla macchina un'intelligenza artificiale, in modo che possa autogestirsi e riconoscere autonomamente i vari materiali plastici».

Non bastasse, proprio alla vigilia dell'incontro con il ministro, proprio ieri è stato siglato anche un accordo con Electrolux Innovation Factory.

Camilla De Mori

