CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIARIVIGNANO Troppi piccioni (e troppo guano) sul tetto della ex casa delle suore di San Vincenzo, che il Comune di Rivignano Teor sta cercando da tempo (per ora senza successo, dopo quattro tentativi) di vendere. E così, prima di indire una nuova asta (stavolta ad un prezzo che dovrebbe aggirarsi sui 130mila euro, per quasi 500 metri quadri vincolati dalle Belle arti in via Udine al civico 2), il Municipio ha deciso di porre rimedio al problema colombi. Non solo per dare una bella ripulita all'edificio in stile liberty, ma anche per...