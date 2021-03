LA STAGIONE

LIGNANO Sport e pendolari, Lignano si sta risvegliando. Gli operatori turistici si preparano alla nuova stagione balneare, ma le incognite legate all'emergenza Covid-19 sono fonte di grande preoccupazione. Nel fine settimana la cittadina balneare ha attirato molte persone. Negli impianti sportivi della Bella Italia Efa di Sabbiadoro si disputavano le gare della XIV edizione dei Campionati assoluti invernali di nuoto paralimpico. Gli atleti avevano molte persone al seguito. Molte altre hanno raggiunto Lignano per una passeggiata in spiaggia o lungo le vie centrali. Sono bastate poche giornate di sole per fa uscire molti operatori turistici dal relax invernale. Nei locali pubblici e nei negozi sono cominciate le pulizie. Tutti si preparano per aprire le proprie attività a Pasqua. Già sabato (e ieri in particolare) i negozi e i ristoranti già aperti sono stati presi d'assalto. Non sono mancate lunghe file all'esterno delle attività di ristorazione, con i clienti in attesa che si liberasse un posto per sedersi a pranzare.

LE INCOGNITE

Anche in spiaggia c'era molta gente che passeggiava, mentre i giovani si divertivano a giocare a pallone. Un assaggio di primavera, accompagnato però da una certa preoccupazione legata all'aumento dei contagi. Già nel tardo pomeriggio di sabato tra gli operatori circolavano voci allarmanti su probabili provvedimenti necessari per contenere la diffusione del Covid-19. Manca poco più di un mese al ponte di Pasqua e molti ristoratori e commercianti non sanno se aprire oppure ritardare l'apertura, situazione che comporterebbe danni economici. «Nel maggio dello scorso anno - dice il sindaco Luca Fanotto - chiusi con un'ordinanza il Lungomare per evitare assembramenti». Ora la situazione è diversa, Fanotto non chiede misure da zona arancione, come invece ha chiesto a Fedriga il sindaco di Grado nei weekend, ma «qualcosa va fatto per preservare l'avvio della stagione messo a rischio da una ripresa dell'epidemia».

IL NODO DISDETTE

«Abbiamo visto i problemi verificatisi in montagna, dove hanno dovuto richiudere subito dopo le aperture - dice un albergatore che non vuole essere citato L'apertura di una attività richiede delle spese come assunzione di personale, acquisto di merce che si deteriora e altre spese». «Eravamo partiti molto bene con le prenotazioni, ma già dalle scorse settimane il flusso è notevolmente diminuito dice l'albergatore Enrico Guerin, presidente locale di Confcommercio Non solo, gli stranieri chiedono assicurazioni nel caso non potessero raggiungere Lignano causa del Coronavirus, in modo da non incorrere in penalità. Come Confcommercio - conclude Guerin - ho fatto richiesta all'Amministrazione comunale che la data dell'inizio della stagionalità, prevista lo scorso anno il 27 marzo, venga anticipata alla settimana entrante». L'economia di Lignano è improntata tutta sul turismo e le preoccupazioni degli operatori sono più che giustificate.

Enea Fabris

