IN AGOSTO

TARVISIO Anche quest'anno la Spal Ferrara per il ritiro pre campionato ha scelto Tarvisio. Presumibilmente lunedi 17 agosto la comitiva spallina si ritroverà a Ferrara per i test medici e fisici prima di partire per il ritiro nella località friulana, dove dovrebbe rimanere fino a fine mese per svolgete la preparazione al polisportivo Maurizio Siega. La Spal dovrebbe alloggiare all'hotel Spartiacque di Camporosso, come è avvenuto negli anni scorsi e dove dovrebbe disputare un paio di gare precampionato. Un campionato che vedrà gli estensi ripartire dalla serie B, dove ormai sono retrocessi anche se l'anomalo campionato di serie A è ancora in corso.

Tarvisio e l'hotel Spartiacque sono stati scelte come sede per il ritiro anche dal Milan femminile. Le rossonere, allenate dal tarvisiano Maurizio Ganz, arriveranno in Valcanale oggi e rimarranno in Friuli fino al 4 agosto, per proseguire la preparazione già iniziata oltre dieci giorni fa al centro sportivo Vismara.

Tra le calciatrici, ci saranno pure i nuovi acquisti, Selena Dalia Babb (portiere), Laura Agard e Giorgia Spinelli (difensori), Christy Grimshaw e Caroline Rask (centrocampiste), Natasha Dowie (attaccante). Oltre a loro sono state aggregate alla Prima Squadra Carolina Morleo e Maria Vittoria Nano, provenienti dal Settore Giovanile rossonero. Con loro anche Valentina Giacinti, Valentina Bergamaschi, Laura Fusetti, Lidija Kuli, Maria Korenciova e Alessia Piazza in porta, Francesca Vitale, Federica Rizza, Linda Tucceri in difesa, Refiloe Jane, Dominika on, Claudia Mauri a centrocampo, Deborah Salvatori Rinaldi, Miriam Longo e Sara Tamborini in attacco e le attaccanti Isabel Cacciamali e Anita Coda,giunte in prestito al Cittadella per la stagione 2020-21.

