La settimana del design cambia volto alla città

L'EVENTOUDINE Anche quest'anno è pronta a sbarcare a Udine la Design Week all'insegna di tre parole d'ordine: trasversalità, originalità, design. Organizzata dal MuDeFri, il Museo del design del Fvg, la manifestazione prenderà il via il 2 marzo per un'intera settimana di eventi, fino al 9 marzo e vede già coinvolti molti negozi della città. «Le passate edizioni hanno avuto un successo inaspettato spiega la responsabile, Anna Lombardi che ieri ha presentato l'evento in Camera di Commercio alla presenza dell'assessore comunale Maurizio...