UDINE La creatività e l'impegno premiano. Ne sono testimoni Alex e Marco, due giovani imprenditori friulani che hanno saputo trasformare la loro passione per l'universo ludico in un lavoro. Nel 2017 l'avvio dell'attività a Città Fiera, che nel 2020, raggiunge il primo importante traguardo facendoli diventare il negozio con lo spazio espositivo più grande sul tema in Friuli Venezia Giulia con 8.000 volumi tra fumetti e manga, 400 titoli di giochi da tavolo e molti altri oggetti da collezione. Un traguardo sicuramente da festeggiare.

Sabato 25 luglio alle 15 l'inaugurazione dell'ampliamento della loro attività, durante la quale sarà possibile assistere una conferenza dedicata alla psicologia del gioco da tavolo e alla presentazione in anteprima di The King's Dilemma, gioco candidato agli Oscar dei giochi da tavolo gli Spiel Des Jahres.

Friuli Gioca, il nome dell'iniziativa pensata per il pubblico. Un evento per raccontare il lato educativo del gioco da tavolo, grazie alla presenza di esperti sul tema che sapranno accompagnare il pubblico alla scoperta di questo universo. Ad aprire il pomeriggio gli interventi di Hjalmar Hach uno dei due autori insieme a Lorenzo Silva di The King's Dilemma e Carlo Burelli autore dei testi del gioco.

