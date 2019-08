CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RUBRICAE à scoltât mil voltis sô mari che e cuistionave cul om, parcè che e voleve che la fie plui piçule, di fat sô sûr, e les a scuele di musiche e che imparàs a cjantâ. Ma Rosute, chest al è il so non, disìn no jere masse puartade pe musiche: a dîle dute e jere stonade tant e plui di une cjampane rote. Un pôc par chest e un fregul pe sô nature, che le puartave plui vulintîr a rimpinâsi suntun arbul, pluitost che a stâ ferme impins a solfezâ, ogni volte che e veve di lâ a lezion cul mestri di cjant, ae fantacine i...