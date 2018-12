CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RUBRICAAnute e à capît che il plui des voltis, cuant che une persone e je inte reson, no covente che e alci la vôs par fâsi intindi: une cimiade o un sblec a rivin a dî tantis di chês robis di no crodi. Purtrop tancj di nô a risiervin la lôr atenzion a chei che a zighin plui fuart, passant parsore di chel che a disin. A Anute vuê a buinore i veve rivât un messaç tal telefonut: la amie che i veve scrit e jere une vore sustade e, il test che i veve mandât, lu veve metût dut in maiuscul che, intal lengaç informatic, al è come...