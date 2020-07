LA RIUNIONE

UDINE Le cooperative associate a Legacoop Fvg in assemblea ieri a Udine. Presenti una settantina di delegati in rappresentanza delle oltre 180 cooperative operanti in Fvg. Un mondo, quello delle coop, che genera nel suo complesso un valore di produzione di quasi 1,5 miliardi di euro con oltre 16.000 addetti, nonché oltre 200mila soci. All'incontro era presente l'assessore regionale Alessia Rosolen che è entrata nel vivo dei temi posti.

Nel corso dei lavori è stato anche presentato il Bando Coopstartup FVG II. Dopo l'approvazione del bilancio, la relazione del presidente Livio Nanino. Ha ricordato che «i settori manifatturiero, l'agricoltura e le filiere collegate, la distribuzione, la logistica non si sono mai fermati e non abbiamo riscontri specifici di criticità emerse durante il lockdown. Le imprese interessate hanno bisogno di certezze sul piano normativo, hanno bisogno di servizi di primo livello. Le strategie non si fanno con i bonus a pioggia che sottraggono risorse altrimenti utilizzabili per investimenti». «Bisogna capitalizzare questa esperienza e ridisegnare il sistema di welfare. Alcuni rimpalli di responsabilità tra governo centrale e regioni, in piena emergenza, sono stati un teatrino insopportabile». Secondo Nanino, «il movimento cooperativo regionale ha accolto positivamente le sfide lanciate dal presidente Fedriga nell'incontro tenutosi pochi giorni fa a Trieste: ci siamo impegnati a presentare un quadro organico di proposte e abbiamo assicurato la nostra ampia disponibilità per contribuire a disegnare il Fvg del futuro. Ci attendiamo il giusto coinvolgimento progettuale e il sostegno delle leggi regionali riguardanti il nostro settore, a partire dalla legge 27». «La cooperazione è un settore strategico che in questo momento può assumere una valenza particolarmente rilevante nell'ambito dei servizi, dell'agroalimentare e nella catena logistica. Ma per affrontare l'emergenza delle nuove fragilità e difficoltà nei nostri cittadini sarà fondamentale anche la grande esperienza maturata nel sociale», ha detto il segretario regionale del Pd Fvg Cristiano Shaurli.

