IL PIANO

UDINE La Regione Friuli Venezia Giulia intende assumere 176 persone con contratto a tempo indeterminato nell'arco di quest'anno. In particolare, si tratta di 20 assunzioni per la categoria D amministrativi e 75 per la categoria D tecnici, nonché di 40 persone da reclutare stabilmente per la categoria C amministrativi e 28 nella categoria C tecnici. Inoltre, saranno assunte 10 guardie forestali e 3 impiegati amministrativi di categoria B. Lo stabilisce una delibera varata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alla funzione pubblica Pierpaolo Roberti. L'operazione complessiva, al netto dei cosiddetti oneri riflessi (in prevalenza contributi previdenziali a carico del datore di lavoro), si prevede comporti una spesa pari a 5,142 milioni di euro.

I CRITERI

I criteri di reclutamento vengono dettagliatamente esposti dalla Regione nel provvedimento appena adottato. Innanzitutto si procederà a concorsi pubblici e allo scorrimento, se possibile, di graduatorie ancora valide relative a concorsi già espletati. Inoltre l'Amministrazione Fvg prevede di stabilizzare personale a tempo determinato, assumendo quale criterio di priorità il riferimento a quello che risulta in servizio alla data della presente deliberazione e che nel corso del 2021 maturerà i requisiti previsti dalle norme medesime, ossia tre anni di servizio maturati. Si procederà, poi, all'attivazione di nuovi comandi provenienti da altri enti pubblici che consentono di far fronte alle esigenze occupazionali riscontrabili con l'utilizzo di personale in possesso di professionalità e conoscenze già maturate nella pubblica amministrazione. Fra le varie disposizioni approvate per far fronte al fabbisogno di risorse umane, la Regione contempla il trasferimento in mobilità di personale già acquisito all'Amministrazione Fvg tramite comandi avviati negli anni precedenti, ma anche il trasferimento in mobilità del personale attualmente utilizzato con l'istituto del comando avviato sulla base del piano dei fabbisogni 2020. Sarà praticabile, ancora, la copertura delle posizioni a tempo indeterminato previste per il 2021 con forme di lavoro flessibile fino a quando la Regione non disporrà delle graduatorie dei concorsi pubblici già banditi e da bandire. Infine, si fa per dire, la Giunta Fedriga autorizza la proroga dei contratti a tempo determinato attualmente in corso, come anche in parallelo alla proroga dei comandi oggi in essere su segnalazione delle oggettive necessità manifestate dalle singole Direzioni centrali regionali.

L'ORGANICO

A questo punto, con le coperture di organico ora previste da qui alla fine dell'anno e i pensionamenti messi in preventivo, l'organico della Regione Fvg arriverà a 3.750 persone. In particolare, per la categoria D (che conta in tutto 2.041 dipendenti) saranno 1.259 gli specialisti amministrativi economici (è la classe di dipendenti di gran lunga più numerosa), 731 gli specialisti tecnici, 40 gli specialisti turistico-culturali e 11 i giornalisti. Quando alla categoria C, l'organico 2021 propone 1.041 dipendenti, dei quali 753 assistenti amministrativi economici, 280 assistenti tecnici, 5 assistenti turistico-culturali e 3 giornalisti. La categoria B, che conta 338 dipendenti, comprende 195 collaboratori amministrativi, 124 collaboratori tecnici, nonché 19 collaboratori per i servizi di rimessa (autisti). Infine la categoria A conta 50 operatori.

LA FORESTALE

Tutte queste categorie assommano a 3.470 dipendenti, ma a questi vanno aggiunti i 280 del Corpo forestale regionale, uno dei fiori all'occhiello del Friuli Venezia Giulia: nel Corpo si troveranno a fine anno 40 commissari, 42 ispettori (categoria ad esaurimento), 124 marescialli e 74 guardie.

Maurizio Bait

