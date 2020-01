LA PROTESTA

UDINE Incatenarsi agli alberi per protestare contro il progetto che ne prevede l'abbattimento. Il comitato spontaneo Salviamo Viale Venezia continua la sua campagna contro la costruzione delle rotonde lungo l'arteria ovest di accesso alla città e in particolare contro la prima delle tre rotatorie, quella all'altezza dell'incrocio con via Ternova, il cui iter è ormai avanzato: la giunta ne ha approvato il definitivo e, presumibilmente tra pochi mesi, sarà realizzata a spese del supermercato. Secondo il piano che ha avuto il via libera da Palazzo d'Aronco, la sistemazione dell'intersezione comporterà l'eliminazione di diversi alberi che caratterizzano il viale; il comitato, però, non ci sta e invita alla mobilitazione tutti i cittadini che ne condividano le motivazioni. L'appuntamento è per sabato 1° febbraio, alle 15, all'altezza del supermercato Lidl, quando andrà in scena il flash mob Incateniamoci alla Natura, organizzato per ribadire si legge nella nota del comitato -, la contrarierà al progetto delle rotatorie e all'eliminazione degli alberi storici sul viale napoleonico tutelato per legge. Abbiamo deciso di legarci agli alberi dando loro la voce con questo gesto e battezzandoli con un nome evocativo ha spiegato la portavoce Irene Giurovich - : è stata scelta questa simbologia proprio per il significato legato al coraggio, all'onore e alla dignità delle battaglie del mitico Re Artù e dei leggendari cavalieri aderenti a precisi precetti improntati al bene e alla difesa della comunità. Sabato, quindi, sugli alberi saranno anche esposti i nomi simbolicamente scelti per loro: Sir Lancillotto, Sir Tristano, Sir Ettore, Sir Parsifal, Sir Gaheris, Sir Galahad, Sir Gareth, Sir Bedivere, Sir Geraint, Sir Kay, Sir Lamorak. A promuovere l'idea dell'incatenamento è stata, già ad agosto dello scorso anno, la signora Clara Moro, una delle cittadine del comitato che sarà fra i protagonisti del flash mob. Cerchiamo di difendere la storia, il bene pubblico e il verde pubblico continua la nota del gruppo -, con una missione civile e civica che accomuna tutti i cittadini che hanno a cuore l'ecologia, il rispetto dell'ambiente, l'eredità viva da tramandare senza sradicare l'identità. Il comitato, inoltre, ha già lanciato una raccolta firme da inviare al Comune per chiedere la sospensione dei lavori (si può sottoscrivere all'edicola, al bar gelateria di viale Venezia 261 e dal fruttivendolo all'angolo con via Nervesa).

Alessia Pilotto

