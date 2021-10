Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROTESTATOLMEZZO Dà fuoco alla sua cella e poi, trasportato in infermeria, picchia gli agenti.Momenti di panico sabato pomeriggio all'istituto penitenziario di Tolmezzo. Il detenuto, non nuovo ad azioni di questo tipo, è stato denunciato per aggressione e danneggiamento ai beni dello Stato, verrà sottoposto al Consiglio di disciplina e l'Ufficio regionale potrebbe deciderne un nuovo spostamento. Ad ogni modo il caso riapre la questione,...