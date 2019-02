La produzione del Montasio cresce dell'11 per cento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AGROALIMENTAREUDINE Produzione in crescita dell'11 per cento, in controtendenza rispetto al trend generale del comparto lattiero-caseario. Il Consorzio Montasio traccia un bilancio in rosa. A fronte di una richiesta anch'essa in aumento infatti, la produzione del Montasio dop è passata dalle 794.576 forme del 2017 alle 882.589 prodotte del 2018.«Un dato in controtendenza rispetto a un mercato in contrazione commenta il presidente del Consorzio Maurizio Masotti . L'obiettivo delle 850mila forme che ci eravamo dati lo scorso anno non solo è...