SAN DANIELE Pur senza entrare nel merito dell'inchiesta, non si fermano le prese di posizione della politica dopo l'ultima, straziante, morte bianca, che si è verificata a San Daniele. «Dopo la morte del giovane operaio, emigrato di seconda generazione dal Togo a Pordenone, un nuovo incidente mortale sul lavoro a San Daniele: morti strazianti, tragedie familiari e aziendali. La ripresa economica necessaria ed auspicata, le necessità produttive delle aziende non passino mai attraverso un allentamento della sicurezza sui posti del lavoro», ha detto il responsabile Economia del Pd Fvg Renzo Liva.

Per Liva «la Regione e le istituzioni in generale possono fare di più e devono attivarsi in questa direzione. Ad esempio il Pd già mesi fa aveva presentato all'interno della legge SviluppoImpresa dell'assessore Bini un apposito emendamento per comprendere il tema sicurezza fra quelli incentivabili finanziariamente nell'ambito dei processi e degli investimenti in innovazione». Il consigliere di Open sinistra Fvg Furio Honsell è amareggiato: «Purtroppo, nemmeno il lockdown ha frenato questo drammatico fenomeno: si parla di ben sei casi nei primi cinque mesi dell'anno (da gennaio a maggio 2020) che salgono a nove con i tre casi dell'ultimo mese. In particolare in questa fase storica, come già dichiarato in una nota dal segretario della Cgil Pezzetta non è possibile abbassare la guardia: le aziende in questa fase di transizione sono messe sotto stress e le difficoltà che devono affrontare, fra cui l'incertezza sulle commesse e quindi sul loro futuro, avranno effetti pesantissimi anche sotto il profilo della sicurezza dei luoghi di lavoro per tutti i lavoratori e le lavoratrici. Le istituzioni rimangono ammutolite e intervengono a tragedia ormai avvenuta. Il loro compito non è solamente quello di controllare e verificare il pieno rispetto di tutte le normative sulla sicurezza, che deve avvenire comunque in modo rigoroso e continuativo».

