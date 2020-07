LA POLEMICA

UDINE «Se il Comune ha idee sul rilancio della fiera, può portarle in assemblea oppure può acquisire le nostre quote». Il futuro dell'ente fieristico accende la miccia tra la Camera di Commercio e Palazzo D'Aronco. Non si è fatta attendere, infatti, la risposta di Giovanni Da Pozzo, presidente della Camera di commercio di Udine e di Pordenone (socio di maggioranza dell'ente) il giorno dopo la seduta della commissione comunale Bilancio, in cui il sindaco Pietro Fontanini ha nettamente bocciato l'ipotesi di fusione con Pordenone, ipotesi rilanciata pochi giorni fa dallo stesso Da Pozzo e su cui è d'accordo non solo l'amministratore unico, Lucio Gomiero, ma anche parte della maggioranza comunale.

VISIONI DIVERSE

Secondo il primo cittadino, l'unione «è un'operazione sbagliatissima», che non porterebbe né risorse né opportunità a Udine. «Da anni ha dichiarato ieri Da Pozzo, che non ha partecipato alla seduta (un'assenza considerata pesante dall'opposizione, così come quella dell'assessore regionale Sergio Bini) - propongo sinergie con la Fiera di Pordenone perché ritengo sia necessario guardare la realtà con gli occhi bene aperti. Qualcuno in Comune si è informato su quali siano le prospettive per il sistema fieristico in Italia e nel mondo? Conoscono la situazione? Affrontare il problema non può essere ridotto a una questione meramente udinese. Qui e oggi, il fasin di bessôi non funziona più. È un problema più che complesso, va affrontato in modo unitario e tenendo conto del panorama generale, una crisi di sistema che sicuramente non stiamo vivendo solo a Udine e ha bisogno di visioni e prospettive ad amplissimo raggio. Se il Comune ha continuato ha prospettive positive per il futuro dell'Ente fiera può promuovere incontri istituzionali, può portare queste idee in assemblea. Oppure può tranquillamente acquisire tutte le quote, comprese quelle del socio di maggioranza e cioè la Cciaa, e portare avanti un suo progetto di rilancio».

LE RAGIONI DELL'ASSENZA

Il presidente della Camera di Commercio è anche entrato nel merito delle accuse sulla sua mancata presenza alla seduta, spiegando di essere stato invitato con scarsissimo anticipo, e rilanciando: «Con tutto il rispetto per la commissione Bilancio, che è organo interno del Comune ha detto infatti - mi pare che la vera assenza pesante sia quella del sindaco all'assemblea della Fiera. Quello ritengo sia il luogo deputato ad affrontare questioni come il futuro dell'ente e forse il sindaco in prima persona dovrebbe parteciparvi se vuole affrontare l'argomento per il Comune che rappresenta e che peraltro mi pare abbia pure messo in vendita le quote. Ritengo inoltre che l'intervento di Gomiero sia stato più che esaustivo e corretto per informare i consiglieri sulle attività in corso».

LA MAGGIORANZA

Non la pensa come Fontanini il consigliere comunale di maggioranza Michele Zanolla (Progetto Fvg), che sposa l'ipotesi della fusione: «La mia visione è completamente diversa da quella del sindaco ha spiegato - io sono pienamente in linea con l'assessore Bini e con Gomiero e ritengo che l'unico modo per uscire da questa situazione sia un Ente Fiera unico regionale, che permetta sinergie e tagli i costi. Non ci sono alternative».

L'OPPOSIZIONE

Sulla gestione della Fiera, arriva l'attacco di Enrico Bertossi (Prima Udine). «Rinuncio a spiegare a un sindaco privo di qualsiasi visione del futuro e di capacità di relazione col resto del territorio ha commentato - che i soldi della Fiera di cui parla sono stati dati oltre dieci anni fa dalla Regione e che a Udine non sono stati capaci di spenderli. Rinuncio a ricordargli che per dieci anni, come presidente della Provincia e due abbondanti come sindaco, è stato socio importante della fiera e non può far finta di niente. Rinuncio persino a fargli presente che solo con qualche fieretta ogni tanto, senza un progetto strategico complessivo non si va da nessuna parte».

Per Alessandro Venanzi (Pd) «più che essere pro o contro la fusione è importante capire i progetti. Manca un piano industriale e in commissione mancavano anche gli interlocutori principali. È importante però che il Comune di Udine sieda al tavolo delle trattative perché quella è un'area importante per lo sviluppo della città». Il Pd regionale, invece, è a favore della fusione, che ritiene non più rinviabile.

Alessia Pilotto

