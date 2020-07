LA POLEMICA

TARVISIO (tg) Rivedere la manifestazione ricalibrando al meglio un programma che possa giustificare la chiusura di via Valcanale a Camporosso. È ciò a cui stanno lavorando il Comune di Tarvisio e il Consorzio Vicinale della frazione, nel tentativo di placare i malumori emersi in questi giorni. Tutto è nato dalla richiesta - ottenuta con delibera di Giunta - di riservare ai pedoni la principale via della frazione così da permettere lo svolgimento di E...State a Camporosso, manifestazione che ha aperto i battenti una decina di giorni fa e che proseguirà fino a fine agosto. «Dopo i primi giorni - spiega il sindaco Renzo Zanette - abbiamo capito che qualcosa non va, ma ci impegneremo per trovare una soluzione che venga incontro sia alle aspettative degli organizzatori sia a quelle dei cittadini. Il mio consiglio, almeno per luglio, è di concentrare le iniziative nel weekend, il tutto in attesa di agosto quando, si spera, ci sarà il grande afflusso di turisti». I residenti sono divisi tra chi apprezza la scelta di chiudere la via per due mesi creando così un salotto cittadino e chi ritiene che sia dannosa. Oggi è prevista una nuova riunione per trovare una mediazione: una prevede - almeno fino alla fine di luglio - la riapertura al traffico di via Valcanale dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle 16.30 e la sua pedonalizzazione fino alle ore 22, anche se si creerebbero problemi per esercenti e allestimenti. Al momento l'unica cosa certa è che fino a domenica nulla cambierà, ma a breve dovrà essere montato il palco che ospiterà i vari concerti previsti, il primo già venerdì prossimo.

