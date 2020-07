LA PANDEMIA

UDINE «Mi preoccupano molto i contagi da coronavirus della zona balcanica. Ho avuto modo di incontrare i rappresentanti diplomatici italiani in quei Paesi e i rappresentanti diplomatici in Italia di quei Paesi e ho fatto presente che la situazione nell'area balcanica è particolarmente grave». Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine di una conferenza a Trieste, riferendosi anche ad alcuni incontri in corso in questi giorni tra la Regione e rappresentanti dei Paesi dell'area per far fronte alla pandemia.

I DATI

Risale leggermente la curva dei contagi. Secondo i dati diffusi ieri dalla Regione nel consueto bollettino quotidiano, le persone positive al coronavirus erano 119, sei in più del giorno precedente. Nessun paziente è in cura in terapia intensiva e 7 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile Riccardo Riccardi. Ieri sono stati rilevati 4 nuovi casi di Covid-19, uno dei quali anche in provincia di Udine. Quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono salite a 3.343: 1.408 a Trieste, 1.003 a Udine, 712 a Pordenone e 220 a Gorizia. I totalmente guariti ieri arrivavano a quota 2.879, i clinicamente guariti raggiungevano la soglia dei 22 e le persone in isolamento 90.

Intanto, la scelta di chiudere i collegamenti con la Serbia ha portato la senatrice Tatiana Rojc (Pd) a dire che «risponde a imprescindibili esigenze di sicurezza sanitaria e si deve applicare con la necessaria prudenza richiesta dal ministro Speranza. L'auspicio è che le Autorità serbe pongano in atto ogni provvedimento efficace a soffocare e contenere la diffusione del Covid 19, per permetterà il ritorno a un normale regime di scambi».

