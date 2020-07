LA NOVITÀ

TRIESTE Il piccolo bar, la pizzeria, il libero professionista, la piccolissima impresa che avrebbe bisogno di un piccolo credito per cambiare la propria storia ma non riesce ad accedere, per vari motivi, ai tradizionali canali bancari: da oggi in Friuli Venezia Giulia c'è lo strumento che può fare la differenza. Una possibilità perseguita da tempo dagli artigiani di Confartigianato Fvg, fino a essere condivisa dalle massime istituzioni regionali, che hanno posto le basi giuridiche perché scendesse in campo la finanziaria della Regione, Friulia e, con Cassa Centrale Banca, Confidi Venezia Giulia, Confartigianato Fvg e Confartigianato Imprese Udine che partecipano equamente, si giungesse a investire un milione di euro per l'aumento di capitale in PerMicro, il principale operatore di microcredito in Italia.

È stata definita con la costituzione di Servizi e Finanza Fvg, società veicolo appositamente creata in cui tutti i soci promotori del progetto hanno acquisito una quota di capitale, ieri a Trieste c'erano gli assessori regionali alle Finanze Barbara Zilli, alle Attività produttive Sergio Bini, la presidente di Friulia Federica Seganti, Giuseppe Graffi Brunoro, componente del cda di Cassa Centrale Banca e presidente di PrimaCassa, Pietro Marangon, vice presidente di Confidi Venezia Giulia, Graziano Tilatti, presidente di Confartigianato Fvg e presidente di Confartigianato Imprese Udine, Gian Luca Gortani, presidente di Servizi e Finanza Fvg, Benigno Imbriano, amministratore delegato di PerMicro.

Prevede l'avvio dell'attività già da luglio, in una prima fase tramite le risorse umane e organizzative della filiale di PerMicro di Venezia, poi tramite i soci promotori che garantiranno fondi e garanzie per l'avvio dell'attività diretta di erogazione di credito e microcredito alle imprese regionali, che potranno rivolgersi alla filiale di Gorizia di PerMicro, la cui apertura è prevista nei prossimi mesi, a cui se ne affiancherà una in provincia di Udine. L'istituto potrà contare sul network messo a disposizione da Confartigianato e Cassa Centrale Banca per il monitoraggio, l'assistenza e il presidio sul territorio. In questo modo i privati e le microimprese che non riescono ad accedere al credito tradizionale per mancanza di garanzie o altri fattori come insufficiente merito creditizio potranno ottenere finanziamenti fino a 25mila euro da investire in progetti di sviluppo per la propria attività. «Cambiano i tempi e si intensificano le sfide, perciò abbiamo operato affinché Friulia potesse intervenire anche a favore delle piccolissime realtà economiche che di fatto restano fuori dal sistema del credito», ha affermato l'assessore Zilli. «Quello che presentiamo è uno strumento che riteniamo molto importante ha aggiunto l'assessore Bini e ciò che mi è molto piaciuto è che è il risultato di un'operazione di sistema».

La presidente di Friuli Seganti, mettendo in rilievo la filosofia innovativa della società, ha sottolineato la possibilità che si apre per la Finanziaria «di dare un servizio anche per importi inferiori ai 25mila euro». Attualmente ha investito 251 milioni in 191 imprese Fvg, 74 micro, 44 piccole, 43 medie e 30 grandi. «Inizialmente ero ostile al progetto, visto come concorrente degli istituti di credito ha riconosciuto Graffi Brunoro - In realtà ci sono situazioni in cui l'impresa non riesce ad accedere alla banca e PerMicro può aiutarla a consolidarsi».

PerMicro, presente in 12 regioni, dal 2007 ha permesso a oltre 500 imprenditori di accedere al credito tramite i canali tradizionali, erogato oltre 27mila crediti per 200 milioni e ha consentito di risparmiare 14 milioni di sussidi. «Auspichiamo di contare tra un anno cassa integrazione evitata e imprese consolidate o supportate a partire ha detto in conclusione Tilatti - Oggi abbiamo bisogno di avviare nuove aziende, oltreché di accompagnare le esistenti».

