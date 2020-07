LA CERIMONIA

UDINE Con una breve ma significativa cerimonia tenutasi all'interno della Caserma Di Prampero sede del Comando Brigata, alla presenza del Labaro nazionale dell'associazione nazionale alpini e delle principali autorità civili, militari ed ecclesiastiche, la Brigata Alpina Julia-Multinational Land Force ha salutato la città di Udine. La cerimonia si è svolta in forma contenuta e ristretta per rispettare le normative disposte dal Governo in materia di emergenza pandemica Covid 19.

La Brigata alpina Julia nella sua configurazione Multinational Land Force, unica unità a livello Brigata dell'Esercito italiano ad essere permanentemente multinazionale, si dispiega per la quinta volta nel delicato territorio afghano al comando del generale di brigata Alberto Vezzoli.

Infatti, insieme ai colleghi ungheresi e sloveni, andrà a costituire il Comando del Train Advise and Assist Command West adHerat, con il compito di addestrare, consigliare ed assistere l'esercito nazionale afghano nella conduzione delle operazioni atte a mantenere la sicurezza in quella martoriata nazione, nell'ambito dell'operazione Resolute support. La Regione ha voluto supportare la Brigata con una cospicua donazione di materiale di prima necessità quali alimenti non deperibili e, soprattutto in questo periodo di emergenza pandemica, ventilatori polmonari e dispositivi di protezione individuale che andranno a cementare ancor di più il già forte legame tra gli Italiani e la popolazione afghana.

«Con gli alpini della Brigata Julia in partenza per l'Afghanistan, partono anche l'aiuto e l'esperienza che la Regione Friuli Venezia Giulia può fornire a quel paese nel contrasto all'emergenza sanitaria da coronavirus». Così il vicegovernatore Riccardo Riccardi ha portato il saluto dell'Amministrazione regionale alla cerimonia di partenza della Julia. «La Regione - ha ricordato Riccardi - ha fornito generi alimentari e materiali sanitari, ma soprattutto dispositivi di protezione individuale da portare alla popolazione afghana. Speriamo che la nostra esperienza e le attrezzature fornite consentano alle truppe alpine della Brigata Julia di contribuire a fronteggiare questo fenomeno che si sta espandendo anche in quel paese». La collaborazione stretta fra Brigata Julia e Regione è stata richiamata anche nelle parole del comandante di Brigata, generale Alberto Vezzoli, che ha parlato di «unione e vicinanza» alla missione degli alpini. I 700 uomini della Julia faranno parte per sei mesi di un contingente internazionale assieme a soldati ungheresi e sloveni per il controllo della vastissima provincia di Herat, nella parte occidentale dell'Afghanistan. L'addestramento alla missione era stato interrotto proprio a causa delle disposizioni anti Covid ed è ripreso negli ultimi tempi. Se «si parte pensando agli altri», come ha detto Vezzoli riferendosi ai bisogni della popolazione afghana, gli altri sono anche i 53 morti italiani, di cui 18 alpini, e i 700 feriti che rappresentano il sacrificio dell'Esercito italiano in vent'anni di missioni in quelle terre. A ricordarli, il comandante delle truppe alpine, generale Claudio Berto.

