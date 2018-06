La guerra dolce alle slot nei locali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVAUDINE La battaglia contro la diffusione delle macchinette per il gioco (seppur lecito) e delle slot machine in bar e altri locali si combatte anche in modo soft. Insegna il progetto del Comune di Udine, The smart play. La mossa giusta, che, fra le varie attività previste, premierà con una fornitura di un kit di ben ventidue giochi da tavolo (del valore commerciale di circa cinquecento euro) da mettere a disposizione dei propri clienti gli esercenti di locali pubblici e privati che si trovano nel territorio cittadino e che hanno...