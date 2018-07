La Goletta a caccia di microplastiche nel lago di Cavazzo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AMBIENTEUDINE Arriva sul lago di Cavazzo la Goletta dei laghi di Legambiente, la campagna realizzata in collaborazione con il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont, che da tredici anni attraversa l'Italia per monitorare la qualità delle acque, degli ecosistemi e dei territori lacustri.Giunta alla sua tredicesima edizione, la Goletta dei laghi tocca per la prima volta le sponde di un lago friulano. Partita il 29 di giugno dal lago di Garda, la campagna giunge al suo giro di boa e dopo...