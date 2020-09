IL PROGETTO

UDINE Vendere l'ex caserma Duodo? È un'ipotesi cui Palazzo D'Aronco sta pensando. O, meglio, ne sta valutando la fattibilità. L'edificio di viale Ungheria, ex sede del Distretto militare, fa parte del pacchetto che il Comune ha ricevuto in eredità quando la Provincia di Udine fu soppressa e l'interesse manifestato da alcuni privati nei confronti della struttura ha spinto l'amministrazione ad approfondire l'ipotesi di un'alienazione.

«Il Comune di Udine ha un grande patrimonio immobiliare spiega l'assessore al patrimonio e al bilancio, Francesca Laudicina - e un edificio come la ex Duodo richiede notevoli investimenti per la manutenzione e il recupero; dal momento che dei privati si sono fatti avanti di loro spontanea volontà, abbiamo pensato di valutare l'ipotesi di vendita, sempre che sia possibile».

L'edificio ha infatti, dei vincoli («All'interno ci sono persino degli affreschi» ha spiegato l'assessore) e quindi gli uffici comunali dovranno valutare se il percorso è fattibile; un percorso simile a quello che si sta facendo per la Caserma Friuli, cui è interessata la Croce Rossa di Udine che già ha ristrutturato la palazzina Comando (dove ha spostato la sede) e vorrebbe acquistarla: in questo caso, uno degli ostacoli è che l'edificio fa parte del demanio culturale che è considerato inalienabile e la giunta Fontanini ha dato mandato agli uffici tecnici di valutare se si possa trovare una soluzione (in alcuni casi, attraverso un confronto con Mibact e Soprintendenza, l'alienazione è stata concessa ed è proprio la via che Palazzo D'Aronco vuole tentare per la ex Friuli).

Anche per quanto riguarda la ex Duodo, quindi, serviranno approfondimenti. In caso di risultato positivo (cioè nel caso risultasse alienabile), per procedere alla vendita la struttura dovrà anche essere inserita nel piano delle alienazioni: la strada, insomma, non sarà breve. «Un'eventuale cessione ha precisato l'assessore -, sarà comunque fatta tramite una procedura ad evidenza pubblica, non certo diretta (come sarà eventualmente fatto per la Friuli, ndr)». La struttura ha una superficie di circa 6.500 metri quadrati e mette a disposizione una novantina di posti auto riservati ai dipendenti di Palazzo Belgrado e degli uffici comunali di viale Ungheria.

Già a fine 2018, a dimostrare interesse nei confronti del compendio era stata l'Accademia di Belle Arti Giambattista Tiepolo di Udine che voleva farne una cittadella dell'arte e del design e aveva chiesto la disponibilità al Comune e, ai tempi, il sindaco Pietro Fontanini si era dimostrato aperto all'opzione. Dell'ipotesi alienazione della ex Duodo non si era più parlato, ma evidentemente è una ozpione che l'amministrazione ora vuole tentare.

Alessia Pilotto

