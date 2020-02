CARABINIERI

UDINE Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

È questa l'ipotesi di reato per la quale sedici ragazzi, tutti residenti nella zona del Friuli collinare, sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri della stazione di Majano, comandati dal maresciallo maggiore Silvano Michielin, al termine di un intervento effettuato a seguito di una segnalazione partita da un cittadino di Treppo Grande.

A quanto si è potuto apprendere, Si tratta di ragazzi tra i 20 e i 22 anni, tutti residenti in paese o nei comuni limitrofi. Da quanto ricostruito dai militari dell'Arma i giovani stavano facendo una festa a casa di un amico. I fatti risalgono allo scorso 19 febbraio e sono avvenuti nella zona Case Sparse.

La festa era iniziata verso le 19. Nel corso della serata la situazione è sfuggita di mano. Urla, schiamazzi, musica ad alto volume, ragazzi ubriachi e bottiglie di vetro lanciate nel cortile di un vicino.

Sul posto sono arrivati i carabinieri, che, come detto, hanno denunciato sedici persone.

I Carabinieri della stazione di Martignacco invece sono intervenuti nella sera di sabato nel centro commerciale Città Fiera dove hanno individuato e bloccato cinque cittadini kosovari minorenni, studenti, incensurati, domiciliati in una casa di accoglienza della provincia di Udine.

In concorso tra loro, avevano prima rubato un tronchesino al supermercato IperConad e poi, con lo stesso tronchesino, hanno rimosso le placche antitaccheggio di un paio di scarpe e di diversi abiti rubati nei negozi.

I carabinieri sono riusciti a recuperare la refurtiva, per un valore di 250 euro, che poi è stata restituita ai punti vendita.

I minorenni sono stati denunciati a piede libero.

