CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DUE GIORNIUDINE Serata finale con il botto oggi per Conoscenza in festa, il festival ideato e voluto dall'Università di Udine in collaborazione con la Conferenza dei rettori italiani: tutti coloro che parteciperanno all'evento in programma in piazza Matteotti a Udine dalle 20.30 e fino alle 23 (alla scuola Ellero, in caso di pioggia) saranno infatti trasportati idealmente fino a 30 chilometri sopra la Terra, grazie alla sonda atmosferica con telecamere che sarà lanciata proprio dal capoluogo friulano nel corso della serata.All'evento...