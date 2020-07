L'OPERA

UDINE Restituita la statua della Dea Madre, che tornerà in Iraq, grazie all'operato dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Udine. Ieri al ministero a Roma la cerimonia alla presenza del Ministro Dario Franceschini, del Generale Roberto Riccardi, Comandante dei Carabinieri Tpc, per la restituzione di una scultura di origine mesopotamica, risalente a circa 4.500 a.C. all'ambasciatrice irachena in Italia, Safia Taleb Al-Souhail.

Il manufatto era stato individuato dai Carabinieri nel corso del quotidiano monitoraggio del web, su una piattaforma commerciale on-line. La statuetta veniva descritta nell'inserzione come rarissima, da museo, di origine mediorientale. A una prima valutazione effettuata dai militari ne appariva evidente il particolare pregio anche perché l'effigie era del tutto simile ad altre rappresentazioni simili della Dea Madre di provenienza mesopotamica. I preliminari accertamenti, esperiti anche attraverso la consultazione dei bollettini Icom hanno permesso ai Carabinieri del TPC di Udine di richiedere l'emissione di un decreto di perquisizione e sequestro del bene culturale alla Procura di Udine, che concordava con le risultanze prodotte. Eseguito il sequestro a Udine, la figurina di terracotta è stata sottoposta a valutazione tecnica de visu al Dipartimento di studi umanistici e del patrimonio culturale dell'Università di Udine, che ne ha certificato la provenienza mesopotamica del bene come ascrivibile alla cultura Halaf, risalente al periodo ricompreso tra il 5.900 e il 5.100 a. C., dunque esportato illecitamente dal Medio-oriente. L'illecito detentore è stato denunciato a piede libero per impossessamento illecito di beni culturali, ricettazione e contrabbando. Le autorità irachene hanno riconosciuto il manufatto come appartenente al proprio patrimonio culturale nazionale, rivendicandone la proprietà e invocandone la restituzione.

Ottenuti adeguati elementi sulla provenienza e considerate le vigenti normative internazionali che sanciscono il divieto di importazione e commercio di beni culturali appartenenti al patrimonio iracheno illegalmente fuoriusciti da quel Paese, di recente l'Autorità giudiziaria udinese ha disposto il dissequestro e la restituzione della statuetta all'avente diritto, che si identifica nella Repubblica dell'Iraq, a cui è affidata per il tramite dell'Ambasciata irachena di Roma.

Il recupero, oltre a consentire di rendere un oggetto di pregio al suo legittimo proprietario, il popolo offrirà la possibilità agli studiosi di ricostruirne l'esatta contestualizzazione nel suo iracheno, ambito storico e geografico. «È una giornata significativa che rafforza la storica collaborazione tra l'Italia e l'Iraq in materia di tutela e protezione del patrimonio culturale e che avremo modo ulteriormente di intensificare con la firma del Memorandum sulla cooperazione culturale e sul contrasto al traffico illecito dei beni culturali a cui stiamo lavorando e che vogliamo allargare ai settori della contemporaneità e allo scambio tra artisti e nuove generazioni di studiosi. L'Italia e l'Iraq hanno un grande passato comune e un grande futuro», ha dichiarato il ministro Dario Franceschini.

L'ambasciatrice irachena ha manifestato il suo profondo riconoscimento allo Stato italiano e a tutte le Istituzioni che hanno un ruolo attivo e straordinario nel rintracciare e recuperare i reperti archeologici iracheni esportati illegalmente.

