CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CURIOSITÀUDINE C'è chi adduce il principio di obiezione di coscienza per rifiutare le cartelle esattoriali. O chi si definisce un trustee per rigettare atti giudiziari.In Procura a Udine continuano ad arrivare scritti di cittadini, uomini e donne, che si dichiarano amministrati da se stessi, non riconoscono l'autorità statale che considerano azienda di diritto privato e pensano in questo modo di opporsi alla celebrazione di processi o alla riscossione delle tasse.Il fenomeno era già emerso nei mesi scorsi con diverse dichiarazioni...