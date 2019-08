«La Corte bacchetta la legge, Fedriga parla d'altro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAUDINE Per parlare d'altro come sempre, Fedriga getta la nostra Regione nelle liti Salvini-Di Maio, e difende delle inutili leggine-propaganda criticate da tutti, imprenditori e sindacati, e che non servono ai cittadini. Lo afferma il segretario regionale del Pd Fvg Cristiano Shaurli, confutando gli argomenti con cui il presidente della Regione Massimiliano Fedriga risponde alle obiezioni del Mise in merito a due norme, in materia di rimpatri volontari di migranti e di criteri di residenzialità per accedere a incentivi da parte...