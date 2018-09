La città spiata dal drone diventa un piccolo film

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CURIOSITÀUDINE RaccontamItalia sbarca per la prima volta in Friuli Venezia Giulia. Al centro dell'attenzione del drone di Banca Ifis Impresa, proprio Udine, città del Tiepolo, del frico e del tajùt. Tra i rintocchi dei Mori della Torre dell'Orologio e i profumi del San Daniele, accompagnato da un buon bicchiere (tajùt) di Tocai, nasce così #RaccontamiUdine, nuova tappa dell'iniziativa social lanciata dall'istituto di credito per narrare dall'alto dei cieli il Bel Paese, grazie a uno storytelling autentico e locale, fatto di idiomi e...