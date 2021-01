IL DISCORSO

UDINE L'orgoglio per il Friuli Venezia Giulia e la gratitudine della comunità slovena.

Le parole del presidente Mattarella dedicate a Gorizia e Nova Gorica concludono un anno importante per tutto il Friuli Venezia Giulia, e spero rappresentino l'inizio di un nuovo corso per noi e per tutti i territori europei segnati dalla storia.

Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd) riferendosi al messaggio di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Sostenute dalle più alte Istituzioni dei due Paesi - aggiunge la senatrice democratica Rojc - genti e territori hanno finalmente ritrovato il senso di una comune appartenenza, nel segno di ciò che per molti di noi è un sogno che si avvera: le mani congiunte dei Presidenti Mattarella e Pahor a Basovizza nel centenario dell'incendio del Narodni dom il 13 luglio, e ora Nova Gorica e Gorizia, insieme, Capitale europea della cultura nel 2025.

Oltre alla gratitudine e all'orgoglio della comunità slovena - riferisce la senatrice - tra i primi a esprimermi commozione e apprezzamento per le parole di un grande Mattarella è stato l'ambasciatore sloveno a Roma Toma Kunstelj.

