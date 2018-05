CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'OPPOSIZIONEUDINE «I numeri certificano, una volta di più, che lasciamo una regione in salute con alcuni settori che stanno avendo crescite record, l'auspicio è che questo patrimonio non venga disperso».Sergio Bolzonello, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale dopo essere stato sconfitto da Massimiliano Fedriga nella corsa per la carica di presidente della Regione, commenta così il monitor sul quarto trimestre del 2017 dei distretti industriali del Triveneto, curato dalla Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo....