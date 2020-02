L'OMAGGIO

TOLMEZZO Anche a Tolmezzo così come in moltissime altre città d'Italia domenica si è voluto dare l'ultimo saluto a Kobe Bryant con l'iniziativa #OneLastShot pensata dai suoi tantissimi fan come formula di tributo globale ad un campione indimenticabile e alla memoria dell'ex giocatore dell'Nba (per i profani, la National Basketball Association, la principale lega professionistica di pallacanestro degli Stati Uniti) morto nei giorni scorsi dopo la tragica caduta dell'elicottero sul quale stava viaggiando assieme alla figlia. Dalle ore 15 in poi nei campetti di basket d'Italia, da Milano a Reggio Emilia, da Genova a Bologna, da Firenze a Roma a Napoli fino ai più piccoli borghi dello stivale, i tifosi del Black Mamba lo hanno commemorato con una serie di campettate in contemporanea per onorarlo nello stesso modo in cui lui è entrato nelle loro vite.

Tra palleggi e schiacciate, giocando e divertendosi, possibilmente con una canotta di Kobe addosso.

Nel capoluogo carnico i fan di Bryant si sono dati appuntamento nel campetto del centro studi di viale Aldo Moro dove il writer tolmezzino Roberto Obi Candotti ha realizzato una splendida gigantografia del cestista con le sue bombolette spray.

Si tratta dell'ultimo grande tassello della riqualificazione del campetto di basket del Centro Studi ha commentato entusiasta l'assessore comunale Marco Craighero - che avevamo iniziato ormai tre anni fa con Homepage. Credo che quest'opera meriterebbe altrettanto risalto nazionale come quella realizzata a Napoli.

