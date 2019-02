L'INTERVENTO UDINE Con tanto impegno che prosegue e un lungo lavoro, il Rifugio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVENTOUDINE Con tanto impegno che prosegue e un lungo lavoro, il Rifugio del cane ha ufficialmente traslocato. Il progetto del nuovo parco rifugio era nato dalla necessità di continuare l'attività del Rifugio del Cane che non poteva proseguire nell'area di via Gonars in quanto il terreno non era di proprietà dell'Enpa. I quattrozampe non sono andati lontano dato che il nuovo Rifugio sorge a fianco di quello vecchio e hanno potuto festeggiare il nuovo anno nei box nuovi.L'Enpa, infatti, ha chiuso per trasloco dal 23 dicembre al 6...